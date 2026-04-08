«Папа Маск» и 500 гектаров: во Владимирскую область переселяют африканских фермеров

Во Владимирской области готовы выделить 500 гектаров земли африканским фермерам — потомкам европейских колонистов, которых называют африканерами. Переговоры вел не кто-нибудь, а сам Эррол Маск — отец самого богатого человека планеты Илона Маска. Об этом сообщает «МК».

Участок под будущую «африканскую деревню» раскинется у деревни Крутово. Землю дадут в лизинг с правом выкупа. В обмен на это фермеры обязуются разводить крупный рогатый скот. При положительном исходе эксперимента переселенцы смогут рассчитывать и на российское гражданство.

Зачем это нужно региону? Опытные африканеры, которые ведут консервативный образ жизни и уже много лет занимаются сельским хозяйством на исторической родине, по замыслу чиновников, должны стать примером для подражания и помочь «улучшить образ фермера». Плюс дополнительный бонус — буры в массе своей православные, что должно облегчить адаптацию.

