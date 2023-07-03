Папа Римский Франциск возмутился сожжением Корана в Стокгольме

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других», - сказал понтифик в опубликованном в понедельник, 3 июля, интервью газете Al Ittihad Хамаду аль-Кааби.