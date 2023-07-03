Папа Римский Франциск возмутился сожжением Корана в Стокгольме
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Понтифик Католической церкви в беседе с журналистами подчеркнул, что испытывает сильное отвращение как к таким действиям, так и к тем, кто совершает такие ксенофобские поступки.
Накануне у стокгольмской мечети произошла акция, в ходе которой иммигрант Салван Момику публично сжег Коран. Шведское правительство ранее выдало разрешение на проведение данного мероприятия. Сожжение священной книги позже публично порицал глава турецкого МИД.
«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других», - сказал понтифик в опубликованном в понедельник, 3 июля, интервью газете Al Ittihad Хамаду аль-Кааби.
Напомним, в стороне от общественного порицания данного поступка не остались и российские политики. Сенатор и член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что проведение подобных акций является свидетельством о нравственной деградации Швеции, как государства.