Папа Римский: ИИ — одна из главных проблем человечества
Папа Римский Лев XIV рассказал, почему опасен искусственный интеллект
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Искусственный интеллект (ИИ) — одна из главных проблем в мире. Такое заявление сделал папа Римской Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам. Слоева понтифика передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По мнению Отва XIV, именно ИИ создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.
Напомним, нового Папу Римского избрали 8 мая. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, Он принял ново тронное имя Лев XIV.
Впервые в истории понтификом стал американец.
Ранее сообщалось о том, что Захарова отреагировала на предложение украинского эксперта уничтожить ее с помощью ИИ.