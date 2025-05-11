Искусственный интеллект (ИИ) — одна из главных проблем в мире. Такое заявление сделал папа Римской Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам. Слоева понтифика передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По мнению Отва XIV, именно ИИ создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

Напомним, нового Папу Римского избрали 8 мая. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, Он принял ново тронное имя Лев XIV.

Впервые в истории понтификом стал американец.

Ранее сообщалось о том, что Захарова отреагировала на предложение украинского эксперта уничтожить ее с помощью ИИ.