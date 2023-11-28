Папа Римский из-за болезни отменил поездку на конференцию в Дубай

Папа Римский Франциск отменил поездку в Дубай, где в начале декабря пройдет конференция ООН по вопросам климатических изменений. Об этом пишет РИА Новости 28 ноября.

По данным издания, после диагностированной несколько дней назад пневмонии состояние папы Франциска улучшилось, но, несмотря на его стремление отправится в Дубай, врачи ему рекомендовали больше отдыхать и отменить запланированную поездку.

При этом, Ватикан найдет способы, которые позволят принять участие в конференции в удаленном формате.