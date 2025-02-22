Папа Римский находится в критическом состоянии между жизнью и смертью

Папа Римский Франциск пережил приступ проблем с дыханием, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Ватикана.

19 февраля у Папы Римского диагностировали двустороннее воспаление лёгких. В Ватикане сообщили, что заболевание развилось на фоне хронического бронхита и астмы, что потребовало применения кортикостероидов и антибиотиков.

В настоящее время состояние здоровья 88-летнего Франциска остается тяжелым.

«Сегодня утром понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии», — указано в сообщении Святого Престола.

Сообщается, что у Папы Римского возникла необходимость в переливании крови в связи с понижением уровня тромбоцитов.

В то же время кардинал Джанфранко Равази предположил, что Папа Франциск может отречься от престола, если столкнётся с серьёзными проблемами в своей деятельности.