Папа римский при жизни называл народы России и Украины братскими

Папа римский Франциск в своем интервью, которое не было опубликовано при его жизни, назвал народы России и Украины братскими.

Слова понтифика со ссылкой на общавшегося с ним председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова передает РИА Новости.

Папа римский отмечал, что русский и украинский народы будут всегда соседями в силу географических обстоятельств, сказал он.

«Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — говорится в интервью папы Франциска.

Напомним, папа римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать Дева Мария, которая явилась детям близ португальского города Фатима в 1917 году.

Ранее сообщалось о том, что Трамп захотел стать новым папой римским.