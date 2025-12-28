Папа римский решил накормить ВСУ супом: три грузовика помощи выслали из Ватикана

Папа римский Лев XIV направил в прифронтовые регионы три грузовика с гуманитарной помощью, сообщает официальная пресс-служба Ватикана. Основа этой посылки: супы, которыми, вероятно, будут кормить бойцов ВСУ.

Груз представляет собой 100 тысяч порций специальных дегидрированных супов — практичного и питательного продукта длительного хранения, который становится готовым блюдом после добавления воды. Каждая порция содержит курицу и овощи, что позволяет быстро восполнить силы в экстремальных условиях.

Кардинал Конрад Краевский, занимающий должность элемозинария (официального раздатчика папской милостыни), пояснил символический и практический смысл этой акции. Он назвал дар понтифика жестом поддержки для семей, которые вынуждены идти по «via dolorosa» — «дороге скорби» — в поисках безопасного убежища.

Питание будет распределено именно в тех населенных пунктах, которые находятся в наиболее горячих зонах.

Эта материальная помощь логично дополнила недавний публичный призыв Папы Льва XIV, с которым он обратился накануне католического Рождества. Понтифик призвал стороны конфликта к 24-часовому перемирию, чтобы дать людям передышку и возможность отметить праздник. Кардинал Краевский также отметил, что еще до Рождества Папа римский направил финансовую поддержку в ряд других стран, что указывает на системный характер благотворительной деятельности Святого Престола, особенно активизирующейся в праздничный период.

