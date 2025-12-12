Религиовед объяснила, почему католическое Рождество отмечают 25 декабря
Религиовед Наталия Фоминых объяснила причины, по которым католическое Рождество отмечается 25 декабря, в то время как православные христиане празднуют его 7 января.
В интервью изданию «Пронедра» она отметила, что дата 25 декабря была установлена Римской церковью еще в IV веке.
Первые упоминания о праздновании Рождества именно в этот день встречаются с 221 года, а официально его закрепили в 336 году при папе Юлии I.
Разница с православной датой, по словам Фоминых, связана с использованием разных календарных систем. Православная церковь продолжает ориентироваться на юлианский календарь, в то время как католики и другие западные христиане живут по григорианскому. Эта разница и составляет те самые 13 дней между 25 декабря и 7 января.
Подготовка к католическому Рождеству включает период Адвента, символизирующий ожидание и время добрых дел.
Особое значение имеет Сочельник, 24 декабря, когда соблюдается строгий пост и проходят торжественные богослужения. У православных христиан также важную роль играет Сочельник, предшествующий празднику.
Несмотря на календарные различия, многие внешние традиции, такие как украшение домов и елок, схожи. Общей для всех христиан остается суть праздника — чествование рождения Иисуса Христа и ожидание чуда.
