Папа римский отказался уходить в отставку из-за проблем со здоровьем

Папа римский Франциск не будет покидать свой пост. Об этом заявил сам понтифик, находясь уже почти три недели на больничной койке из-за проблем со здоровьем, пишет Radar online.

По данным издания, подчиненные папы римского уже начали разрабатывать какие-то планы по случаю ухода его от дел, в интернете даже появились слухи о том, что якобы Франциск написал заявление об отставке 12 лет назад на тот случай, если он вдруг не сможет исполнять свои обязанности.

При этом, по данным близкого круга, Франциск сейчас не собирается увольняться, даже несмотря на оказываемое на него давление. Напомним, что на днях у Франциска произошло два эпизода дыхательной недостаточности, и врачам по итогу пришлось проводить две бронхоскопии.