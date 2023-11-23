Папа Римский ждет ответа патриарха Кирилла на предложение встретиться в Эмиратах

Папа Римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси встретиться в Эмиратах на стыке осени и зимы. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, предложение от Папы Римского действительно поступило, но пройдет ли эта встреча зависит от решения патриарха Кирилла. Пока патриарх не решил принять ли приглашение.

Изначально планировалось, что Франциск отправится на встречу, посвященную проблеме изменения климата. Обсуждение должно пройти в Дубае с 1 по 3 декабря. Папа Римский рассчитывал, что патриарх Кирилл сможет присоединиться к нему, и их общение пройдет в Абу-Даби или Дубае накануне обсуждения мировой проблемы.