«Папа умер что ли»: дочка узнала о смерти отца на СВО уже на его могиле

Гибель бойцов на передовой — это не просто статистика для армии. Каждая смерть — чьи-то разрушенные судьбы и горькие слезы родных. Так, в Котельниче Кировской области простились с отважным механиком-водителем Андреем Буртовым.

Он погиб в мае 2022 года, когда принял на себя удар вражеской мины, спасая 15 ребят, сидевших на его боевой машине. Последний раз Андрей звонил семье первого мая. На следующий день он погиб, а близким сообщили четвертого числа. У Андрея осталась жена и две дочки: Яна и Таня. Мать бойца Маргарита рассказала, как тяжело родные переживали трагическую весть.

«Яна девочка большая, ей на тот момент было 10 лет. Она понимала, что папа на фронте, защищает нас и Родину. А когда пришла страшная весть, это был уже конец учебного года. Мы переживали, что Яна отстанет от школьной программы», — говорит Маргарита корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тогда были длинные выходные. И девочке сказали о случившемся только седьмого мая. По словам нашей собеседницы, старшая дочь Яна очень переживала, ночами плакала. Тело Андрея привезли в День Победы, а 11-го мая его предали земле.

Младшей дочери Танечке на тот момент было четыре годика, и ей мама и бабушка ничего не говорили.

«Она же все ждала папу. Просила меня ему позвонить, чтобы он побыстрее к ней приехал. В августе 2022 года мы все приехали к Андрею на могилку. Мы подошли, ничего ей не говорили. «Что, мой папа умер что ли?» — спросила она. Мы объяснили, что наш папа — герой, и он сейчас на небесах, за нами наблюдает и нас оберегает», — смахивает слезу Маргарита.

Первое время девочки замыкались в себе, продолжает бабушка Яны и Тани. С ними работали психологи.

«Мы с девочками были в центре реабилитации в течение двух недель. Нам давали направление от социальной защиты», — объясняет Буртовая.

Историю о том, как жил и сражался Андрей Буртовый, читайте здесь.