«Папашу должны проверить на вменяемость»: найден мальчик, который пропал в тайге

Подросток 12-ти лет Анатолий Путилин почти на сутки пропал в Амурской тайге, но сегодня был найден спасателями. О результатах поиска сообщил изданию Amur.life руководитель ПСО «Амур» Татьяна Шалашова.

О пропаже мальчика СМИ сообщали 27 июня. Стало известно, что Анатолий исчез в лесу, когда отправился на охоту вместе с отцом и дядей. Ребенок был найден группой спасателей с вездеходом, которая была привлечена из-за работы в труднодоступной местности.

«Слава Богу, живой и невредимый. Спасибо спасателям!»; «Папашу должны проверить на вменяемость. Это ж надо взять ребенка в глухую тайгу?»; «Отцу премию года. Как же надо было так увлечься охотой, что не заметить пропажу сына?!» — высказались россияне по поводу инцидента.

В настоящий момент ребенка везут в больницу для срочного медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что в Ватикане обнаружена новая зацепка в деле о школьнице, пропавшей 40 лет назад.