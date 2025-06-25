«Папочка будет гордиться»: в соцсетях высмеяли новую одежду Зеленского

На саммит НАТО в Гааге киевский главарь выбрал совершенно неожиданный облик. Свои грязно-зеленый свитер и брюки-милитари с огромными кроссовками Зеленский неожиданно сменил на черный костюм с такого же цвета рубашкой.

Как видно на распространяемых в сети видео, как украинский лидер в Гааге выходит из машины, слышна удивленная реакция журналистов, освещающих саммит НАТО.

Американцы сразу же начали активно обсуждать образ Зеленского в социальных сетях. В комментариях они предполагают, что Зеленский, вероятно, опасался реакции Трампа. Поэтому он решил изменить свой стиль одежды, чтобы угодить «папочке Дональду».

В ходе скандальной встречи в Белом доме, которая состоялась в феврале, президент США задал вопрос украинскому коллеге: «У вас есть костюм?». Судя по всему, Зеленский подготовился к возможной новой встрече с главой Белого дома и приобрел костюм.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американцы, турки, словаки и венгры не желают сидеть рядом с Зеленским на саммите НАТО в Гааге.