Пара из Китая сменила имена и приняла православие в Подмосковье

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково (Химки) состоялось уникальное событие — супружеская пара из Китая приняла православие и прошла обряд венчания. Настоятель иерей Александр Насибулин рассказал REGIONS подробности события.

Хань Фэнсян и Чжан Синьмэй, получившие при крещении имена Феодор и Светлана, стали первыми прихожанами из Поднебесной в этой церкви. Настоятель храма иерей Александр Насибулин рассказал, что интерес к русской духовности у иностранцев возник через увлечение культурными традициями России.

«Естественно, с русской культурой ассоциируется православная вера. И вот они захотели принять крещение, но скорее, как некий культурный обряд», — рассказал настоятель храма в Химках иерей Александр.

Подготовка к таинству заняла несколько месяцев и включала дистанционное изучение основ православия с переводом материалов на китайский язык. Когда супруги прилетели в Россию в гости к друзьям, священник провел с ними очную огласительную беседу с участием профессионального переводчика. Это позволило глубже раскрыть смысл христианских догматов и убедиться в осознанности их решения.

Особенностью обряда стало чтение молитв и Символа веры на родном языке пары, что сделало таинство более доступным для понимания. На следующий день после крещения китайцы приняли решение обвенчаться в том же храме, завершив двухдневный духовный путь. После завершения всех обрядов супруги вернулись в Китай, получив благословение на православную жизнь в своей стране.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году.