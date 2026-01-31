Пара, пережившая всех: супруги-ровесники открыли тайну века, как дожить до 102 лет

Китайские супруги-долгожители, отмечающие 102-й день рождения, стали живым примером того, как разные характеры и привычки могут уживаться в гармонии на протяжении целой эпохи. Юань Гуаньцзинь и Инь Хэчжэнь, появившиеся на свет в один день в 1924 году, создали семью в 1950-м и с тех пор сохраняют мир в доме, несмотря на противоположные уклады жизни. Об этом пишет издание South China Morning Post, передает Лента.ру.

Их старший сын видит секрет родительского долголетия не в особой диете или генетике, а в философском отношении к бытию. «Они не вмешиваются в чужие дела, а просто сосредоточены на том, чтобы хорошо прожить собственную жизнь», — объясняет он. Этот принцип невмешательства и принятия, по-видимому, стал краеугольным камнем их совместного пути.

Бытовая гармония пары строится на уважении к личным ритмам каждого. Глава семьи предпочитает поздний подъем, прогулки до рынка и карточные игры с приятелями. Его супруга, напротив, встает с рассветом, посвящая утренние часы тихой уборке дома. Даже гастрономические предпочтения супругов различаются кардинально: Юань тяготеет к сладкому и вегетарианской пище, тогда как Инь всегда любила мясные блюда и раньше ежедневно выпивала порцию рисового вина.

