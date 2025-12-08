Парадокс Вологодчины: ужесточение запретов совпало с рекордным потреблением алкоголя

В ноябре в Вологодской области был зафиксирован рекордный с начала года уровень потребления алкоголя на душу населения. Согласно официальной статистике Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), показатель достиг 9,84 литра.

Эта цифра продолжила рост, хотя и незначительный, по сравнению с октябрьским значением в 9,74 литра. Примечательно, что в то же время по стране в целом наблюдалась противоположная тенденция: среднее потребление в России снизилось с 7,74 литра в октябре до 7,63 литра в ноябре.

Рост потребления в регионе происходит на фоне уникальной и самой жесткой в России политики регулирования легального алкогольного рынка, инициатором которой выступил губернатор Георгий Филимонов. Местные власти активно сокращают количество точек продажи, закрывая алкомаркеты.

С мая текущего года в области действуют беспрецедентно жесткие временные ограничения на розничную торговлю спиртным. В будние дни приобрести алкоголь можно лишь в двухчасовое окно — с 12:00 до 14:00. В выходные дни (субботу и воскресенье) продажа разрешена с 8:00 до 23:00.

