Парамонов день: почему 12 декабря нельзя лениться и выносить мусор из дома

Ежегодно 12 декабря православные верующие отмечают память святого мученика Парамона, погибшего в III веке за защиту христиан. В народной традиции этот день известен как Парамон Зимоуказатель и считается ориентиром для определения характера наступающей зимы. В 2025 году праздник выпал на пятницу, пишут Известия .

Святой Парамон жил в Вифинии, где в период гонений римских властей открыто вступился за заключенных христиан. По преданию, он отказался от предложенного ему спасения, не желая приносить жертву языческим богам, и был казнен вместе с теми, кого пытался защитить. В народном календаре дата приобрела свое значение как рубеж, после которого, по поверьям, природа окончательно вступает в зимний период. К 12 декабря на Руси старались завершить хозяйственные дела и подготовить дом к морозам. Утро традиционно начинали с посещения храма, обращаясь к святому за помощью в укреплении семьи и благополучии дома.

Женщины в этот день готовили постную выпечку в связи с продолжающимся Рождественским постом, а мужчины очищали крыши от снега, используя только метлу, чтобы не «вымести» удачу. Также бытовала традиция брать у соседей небольшие вещи в долг — считалось, что это принесет достаток в следующем году. Отдельное место занимал обряд с баней: забивание гвоздя в западную стену, по поверьям, делало парилку целебной на всю зиму.

Существовал и ряд запретов. В Парамонов день не рекомендовалось лениться, проводить шумные застолья и нарушать пост, а также делать крупные покупки, переезжать и выносить мусор. Эти действия считались неблагоприятными для домашнего благополучия. Опасались также кормить птиц зерном или хлебом, чтобы не «отдать» будущий урожай.

По погоде 12 декабря крестьяне судили о зиме: красный рассвет предвещал ясный декабрь, метель утром указывала на длительную непогоду, яркие звезды ночью — на морозы, а сильный холод — на сухое лето.

