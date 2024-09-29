Парень расстрелял школницу из сигнального пистолета на фудкорте в ТЦ в Петербурге

Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на Комендантской площади в Санкт-Петербурге в ТЦ «Атмосфера». Там в зоне фуд-корта 14-летняя девочка гуляла с друзьями, когда они встретили своего знакомого.

При парне был сигнальный пистолет, который не был поставлен на предохранитель. Когда он начал хвалиться взрослой игрушкой перед друзьями, пистолет выстрелил и попал в девочку.

«У молодого человека было пусковое устройство, которое не стояло не предохранителе. В какой-то момент хулиган начал целиться в восьмиклассницу — она успела закрыть лицо руками, после чего он выстрелил в свою жертву и сбежал», — отметил собеседник телеканала.

Пострадавшая с полученными в результате выстрела ссадиной и ожогом предплечья обратилась в больницу за помощью, где ей была оказана первая помощь. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас ведется розыск стрелка.

Ранее сообщалось, что шестиклассники толпой избили пенсионера в подъезде дома в Башкирии и выбросили его за забор.