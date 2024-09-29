Шестиклассники толпой избили пенсионера в подъезде дома в Башкирии

В республике Башкортостан шестиклассники набросились и избили прохожего пенсионера. Как передает Telegram-канал Mash Bash, поводом к агрессии стаи школьников стало сделанное пожилым человеком замечание.

Инцидент произошел в поселке Октябрьском. Толпа подростков сидела у подъезда жилого дома и ругалась матом. Мимо шел пенсионер, который потребовал от них вести себя прилично. Реакция шестиклассников оказалась более чем агрессивной: они набросились на мужчину и начали его избивать. Произошедшее зафиксировали очевидцы и выложили видео в сеть.

«Школьники отпинали его и продолжили избивать даже после того, как пенсионер упал. Происходящее увидела местная жительница. Она прогнала злоумышленников», — приводится в публикации.

Инцидентом с избиением школьниками пожилого мужчины заинтересовались в полиции. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. Поступало ли от пострадавшего заявление — неизвестно.Ранее продававшая цветы бабушка из Ульяновска рассказала подробности нападения неадеквата на нее.