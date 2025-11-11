Парикмахер предупредила, чем грозит привычка сушить волосы без фена

Парикмахер из британского графства Ноттингемшир Софи Мерц рассказала, чем опасна привычка сушить волосы без фена. Видео с ее предупреждением появилось в TikTok и быстро набрало популярность среди пользователей, передает « Лента.ру».

По словам специалиста, естественная сушка способствует повышенной влажности кожи головы, что создает благоприятные условия для размножения грибка. Это может привести к появлению перхоти и развитию себорейного дерматита.

Эксперт также посоветовала тщательно следить за чистотой расчесок, полотенец и наволочек. По ее словам, влажные и загрязненные предметы становятся источником повторного заражения грибковыми микроорганизмами.

Советы Мерц вызвали активное обсуждение в соцсетях: пользователи признались, что после просмотра видео пересмотрели свои привычки по уходу за волосами.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии 19-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования на камеру.