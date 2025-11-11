Парикмахер предупредила, чем грозит привычка сушить волосы без фена
Парикмахер Софи Мерц: сушка без фена может привести к проблемам с кожей головы
Фото: [Фото: istockphoto.com/Artem Zakharov]
Парикмахер из британского графства Ноттингемшир Софи Мерц рассказала, чем опасна привычка сушить волосы без фена. Видео с ее предупреждением появилось в TikTok и быстро набрало популярность среди пользователей, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, естественная сушка способствует повышенной влажности кожи головы, что создает благоприятные условия для размножения грибка. Это может привести к появлению перхоти и развитию себорейного дерматита.
Эксперт также посоветовала тщательно следить за чистотой расчесок, полотенец и наволочек. По ее словам, влажные и загрязненные предметы становятся источником повторного заражения грибковыми микроорганизмами.
Советы Мерц вызвали активное обсуждение в соцсетях: пользователи признались, что после просмотра видео пересмотрели свои привычки по уходу за волосами.
