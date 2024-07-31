Парижане натравили полицию на группу «Мираж» и Джигурду из-за странных танцев

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал «Газете.ру» , как артистов и эпатажного исполнителя Никиту Джигурду едва не арестовали за танцы у «Мулен Ружа».

Звезды собрались в самом романтичном городе Франции для съемок клипа на хит «Не поможет эта ночь». Они надолго запомнят эту поездку, так как без приключений не обошлось. По словам Горбашова, во время танцев группы с Джигурдой у «Мулен Руж» неожиданно приехала полиция. Силовиков вызвали недовольные парижане.

«Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — вспоминает Горбашов.

Как отметил музыкант, работа с Джигурдой — это всегда веселье. Часто после записей хитов все собирались дома и, к ужасу соседей, пели до утра.

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