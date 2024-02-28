Парк имени Ивана Воробьева благоустроят в этом году в Луховицах
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Работы по благоустройству проведут в этом году в парке культуры и отдыха имени Ивана Воробьева в Луховицах. Как отметили в Министерстве благоустройства Московской области, территорию обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В парке планируется обустроить входные группы и зона для проведения массовых мероприятий. Также будут созданы площадки для занятий спортом и катания на скейтбордах.
Помимо этого, на территории появятся комфортные прогулочные пространства и зоны отдыха в тени деревьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в Подмосковье планируется провести капремонт в четырех тысячах домов.