Парк имени Ивана Воробьева благоустроят в этом году в Луховицах

Работы по благоустройству проведут в этом году в парке культуры и отдыха имени Ивана Воробьева в Луховицах. Как отметили в Министерстве благоустройства Московской области, территорию обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке планируется обустроить входные группы и зона для проведения массовых мероприятий. Также будут созданы площадки для занятий спортом и катания на скейтбордах.

Помимо этого, на территории появятся комфортные прогулочные пространства и зоны отдыха в тени деревьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в Подмосковье планируется провести капремонт в четырех тысячах домов.