Парк имени Льва Толстого в Химках принимает посетителей после благоустройства

Парк имени Льва Толстого в Химках благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда», теперь он вновь принимает посетителей. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«В прошлом году мы приступили к масштабной реконструкции парка Толстого. Тогда в рамках первого этапа работ обустроили дорожки в центральной части парка, установили малые архитектурные формы, построили сухой фонтан и организовали места для отдыха. В этом году мы продолжили работу по обустройству территории. <…> Мы ждем, что обновленный парк станет любимым местом для прогулок и отдыха у химчан», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В рамках второго этапа работ в парке обновили покрытие, проложили велосипедную дорожку, обустроили скейт-парк и памп-трек, веревочный парк и скалодром, установили столы для настольного тенниса и площадку для танцев и йоги. Помимо этого, на территории появилась зона отдыха, велопарковки, новая система освещения и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.