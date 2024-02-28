Парк «Пехорка» стал самым посещаемым в Московской области

На прошлой неделе самым посещаемым парком в Подмосковье стал парк «Пехорка», расположенный в Балашихе, его посетили 43 тысячи жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в зимний период в парке действуют развлекательные зоны как для детского, так и для взрослого населения. Так, там функционируют тюбинговая горка, каток с искусственным льдом под открытым небом вместе с прокатом и теплой раздевалкой. Помимо этого, для посетителей доступна заточка коньков, камера хранения, туалет, кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.