Парк «Пехорка» стал самым посещаемым в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

На прошлой неделе самым посещаемым парком в Подмосковье стал парк «Пехорка», расположенный в Балашихе, его посетили 43 тысячи жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в зимний период в парке действуют развлекательные зоны как для детского, так и для взрослого населения. Так, там функционируют тюбинговая горка, каток с искусственным льдом под открытым небом вместе с прокатом и теплой раздевалкой. Помимо этого, для посетителей доступна заточка коньков, камера хранения, туалет, кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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