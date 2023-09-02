Парк «Свердловский» открыли в городском округе Лосино-Петровский

Сегодня в День поселка Свердловский в городском округе Лосино-Петровский состоялось торжественное открытие парка «Свердловский». Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.

«Работы по благоустройству парка, которые мы начали весной, завершены. У жителей городского округа Лосино-Петровский появилась обновленная комфортная зона отдыха и еще одна точка притяжения для взрослых и детей», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что в обновленном парке появились пять основных зон: отдыха, событийная, игровая, спортивная и ландшафтная. В восточной части парка проложили круговой пешеходный маршрут, а в западной части пруда появился променад из деревянного настила с площадками рекреации и выходом к воде. Также в парке появилась общественная зона со сценой для мероприятий.

В честь Дня поселка и открытия парка состоялась большая праздничная программа. Перед гостями выступили симфонический оркестр, творческие коллективы и профессиональные артисты городского округа Лосино-Петровский. Детей развлекала веселая анимационная программа. Для взрослых прошли мастер-классы, спортивные соревнования, выставка-ярмарка декоративного творчества. В парке были организованы тематические фотозоны.

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