Парк «Свердловский» в Подмосковье готов к открытию после масштабного благоустройства

Завтра в Лосино-Петровском откроется после масштабного благоустройства парк «Свердловский». Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма Подмосковья.

Как отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, в день открытия посетители парка смогут прогуляться по тематическим зонам-бульварам, посетить фуд-корт, ярмарку мастеров, поучаствовать в мастер-классах, сделать снимки в фотозоне и покататься на аттракционах.

«Мы продолжаем не только открывать парки в Московской области после масштабного благоустройства, но и заботимся о том, чтобы гостям было интересно проводить в них свое свободное время», — подчеркнула Каклюгина.

Также в день открытия пройдет показ короткометражных мультфильмов, плэнер, соревнования для скейтеров и самокатеров. На сцене парка выступит в том числе Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», а также заслуженный артист России Вячеслав Федоров и участница телепроекта «Фактор А» Екатерина Морохотова. Все мероприятия организованы при поддержке областного Минкульта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области открывается до двенадцати парков.

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