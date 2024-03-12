Парки Московской области подготовят к летнему сезону

«В Московской области 194 парка. В этого году мы благоустроим 14 парков и 12 лесопарков. Их количество и посещаемость растут каждый год. Важно не только создавать парки и лесопарки, но и обеспечить их комфорт, чистоту и безопасность. Весной важно вовремя начать подготовку к летнему сезону», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.