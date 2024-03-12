Парки Московской области подготовят к летнему сезону

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В Подмосковье вскоре начнется подготовка парковых территорий к летнему сезону. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В Московской области 194 парка. В этого году мы благоустроим 14 парков и 12 лесопарков. Их количество и посещаемость растут каждый год. Важно не только создавать парки и лесопарки, но и обеспечить их комфорт, чистоту и безопасность. Весной важно вовремя начать подготовку к летнему сезону», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

До конца марта в парках региона выявят все дефекты, а также установят сроки для их устранения, к концу апреля специалисты будут устранять недочеты и фиксировать результаты. Работы затронут парковки, входные группы, газоны, видеонаблюдение, освещение и не только. Помимо этого, в ходе подготовки к летнему сезону планируют закупить необходимый инвентарь, инструменты, летнюю спецодежду, сервисное обслуживание и пополнить штат сезонными рабочими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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