Парковка откроется на территории ЖК «Мытищи Парк» в следующем году

В 2025 году в Мытищах на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» откроется многоуровневая парковка, застройщиком выступает группа компаний «Самолет». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства объекта, текущая стройготовность превысила 15%. Паркинг будет рассчитан на 810 машино-мест, 18 из них — предназначены для маломобильных групп населения. На первом этаже разместят пять постов СТО и пять постов автомойки. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.