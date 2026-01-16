Парковка под охраной жены: в Подмосковье женщина часами стояла на морозе, сторожа место для супруга
REGIONS: в Подмосковье женщина часами отгоняла водителей от парковки ради мужа
Фото: [Снегопад в Москве/Медиасток.рф]
В Краснознаменске необычный бытовой эпизод привлек внимание к правовым аспектам организации парковки во дворах. Как пишет REGIONS, местная жительница, расчистившая от снега парковочное место, провела на морозе несколько часов, лично охраняя его до возвращения автомобиля мужа и прогоняя других водителей.
«Вот она преданность и настоящая любовь», — прокомментировала подписчица Ирина С.
Как пояснила в комментарии юрист Гульназ Измайлова, дороги, тротуары и внутридворовые проезды относятся к территориям общего пользования. Законодательство не предусматривает права жильцов резервировать или каким-либо образом закреплять за собой конкретные парковочные места на таких территориях, даже если они были расчищены собственными силами. С юридической точки зрения, действия по физическому запрету другим автовладельцам занять свободное место могут трактоваться как неправомерное ограничение доступа.
При этом ситуация высветила типичную для многих дворов проблему — дефицит парковочных пространств и конфликт между вложенным личным трудом и формальными правилами. Водители, которых отгоняла женщина, проявили понимание, не вступая в конфликт, что, однако, не меняет правовой оценки подобных действий.
