Парковка под охраной жены: в Подмосковье женщина часами стояла на морозе, сторожа место для супруга

В Краснознаменске необычный бытовой эпизод привлек внимание к правовым аспектам организации парковки во дворах. Как пишет REGIONS , местная жительница, расчистившая от снега парковочное место, провела на морозе несколько часов, лично охраняя его до возвращения автомобиля мужа и прогоняя других водителей.

«Вот она преданность и настоящая любовь», — прокомментировала подписчица Ирина С.

Как пояснила в комментарии юрист Гульназ Измайлова, дороги, тротуары и внутридворовые проезды относятся к территориям общего пользования. Законодательство не предусматривает права жильцов резервировать или каким-либо образом закреплять за собой конкретные парковочные места на таких территориях, даже если они были расчищены собственными силами. С юридической точки зрения, действия по физическому запрету другим автовладельцам занять свободное место могут трактоваться как неправомерное ограничение доступа.

При этом ситуация высветила типичную для многих дворов проблему — дефицит парковочных пространств и конфликт между вложенным личным трудом и формальными правилами. Водители, которых отгоняла женщина, проявили понимание, не вступая в конфликт, что, однако, не меняет правовой оценки подобных действий.

Ранее сообщалось, что в Бронницах разгорелась эпичная война за расчищенное парковочное место.