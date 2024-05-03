Парковка появится на территории нового дома для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде

МБУ «Развитие» Сергиево-Посадского округа получит в безвозмездное пользование земельный участок площадью 0,4 га для возведения парковки на территории строящегося многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Новый двенадцатиэтажный многоквартирный дом возводится на ул. Владимирская в мкр. Северный-5. На завершающем этапе монолитные работы, проведение сетей теплоснабжения, приступили к установке внутренних и наружных инженерных сетей», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, в новый дом переедут 634 человека. Строительство новостройки и парковки планируют завершить в 2024 году.

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