Парламент Алжира разрешил президенту объявить войну Израилю: 200-тысячная армия приведена в боеготовность - СМИ

Как сообщают местные соцсети, парламент Алжира единогласным голосованием (100/100) поддержал инициативу предоставить президенту страны Теббуну право объявить войну Израилю. Причиной тому является, по мнению алжирских законодателей, неприкрытое истребление израильскими военными мирных палестинцев в секторе Газа.

Сегодня, 3 ноября, ожидается обращение президента Алжира к нации. В ряде арабских пабликов также приводится информация, что Алжирская Национальная Народная Армия (более 200 тысяч военнослужащих, 185 танков Т-90С) якобы уже приведена в повышенную боевую готовность

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».