Парламент Греции легализовал 13-часовую рабочую смену, проигнорировав массовые забастовки

Парламент Греции разрешил 13-часовой рабочий день
Греция бросила вызов ЕС: парламент легализовал 13-часовую смену, проигнорировав массовые забастовки. Страна стала первым членом Евросоюза, официально разрешившим такой продолжительный рабочий день в частном секторе. Об этом сообщил телеканал Mesogeios TV.
Греческий парламент принял историческое и скандальное решение, одобрив закон о гибком графике работы. Новые правила разрешают работодателям устанавливать для сотрудников рабочий день продолжительностью до 13 часов. Это решение было принято несмотря на масштабные акции протеста, которые организовали профсоюзы в октябре.
Высший совет профсоюзов госсектора заявлял, что этот закон лишает работников прав и отбрасывает трудовые отношения в прошлый век, отменяя восьмичасовой рабочий день. Власти, однако, настаивают на иной трактовке. Министр труда Ники Керамеос пояснила, что речь не идет о регулярных 13-часовых сменах. Работодатель может вводить такой график только 37 дней в году с обязательной доплатой в 40% от часовой ставки. Несмотря на эти гарантии, Греция стала первой страной в ЕС, официально закрепившей в законодательстве столь продолжительный рабочий день, что вызвало резонанс далеко за пределами страны.
