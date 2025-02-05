Парламент Санкт-Петербурга утвердил введение штрафов за стоянку на эксплуатационной маркировке

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло по итогам третьего чтения законопроект о штрафах за парковку автомобилей на специальной маркировке. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По решению большинства депутатов, в Петербурге теперь будут штрафовать за стоянку автотранспорта на эксплуатационной маркировке. В законе прописано, что к этому относятся различные отметки, которые отмечают внутриквартальную территорию. В этот разряд входят отметки о пожарных гидрантах, зебры, зоны контейнерных площадок и так далее. За стоянку в таких местах физическим лицам будет назначаться штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. Для юридических лиц он будет варьироваться в пределах 150-500 тыс. руб.

За введение такого закона проголосовало большинство депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Законопроект одобрило 44 парламентария.

Ранее появились сведения, что в Петербурге создают специальную эвакуационную комиссию. Ее работа будет заключаться в координации всех действий при объявлении эвакуации из города людей и материальных ценностей. В задачи комиссии войдет планирование, подготовка, организация проведения и всестороннего обеспечения всех эвакуационных операций.