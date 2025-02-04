В Санкт-Петербурге создают эвакуационную комиссию

В Петербурге создают специальную комиссию, которая будет при необходимости проводить действия по эвакуации населения города, а также материальных ценностей в безопасное место. Об этом сообщил РБК.

Власти Санкт-Петербурга запланировали создание специальной комиссии, которая будет действовать как в мирное, так и в военное время. Ее целью станет координация действий всех служб при объявлении в городе эвакуации. При этом комиссии предстоит заниматься вывозом мирного населения, а также различных ценностей. В ее задачи войдет планирование, подготовка, организация проведения и всестороннего обеспечения всех эвакуационных операций.

В число членов комиссии войдут представители транспортных организаций, сотрудники правоохранительных органов, работники образования и культуры, военкомы и другие люди. Ответственным за выполнение постановления назначили вице-губернатора Евгения Разумишкина. Сейчас документы этой комиссии проходят все необходимые согласования.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится новый концертный зал. Его создадут в здании Варшавского вокзала, этим займется компания МТС. У нее в планах обновить здание и сделать в нем специальное общественное пространство, которое станут использовать для проведения концертов и различных культурно-массовых мероприятий.