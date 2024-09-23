«Парламентская газета»: выдворение мигрантов из России станут фиксировать на камеру
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Судебных приставов обяжут вести видеофиксацию от и до всего процесса выдворения мигрантов из России, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно предоставленной ведомством информации, видеофиксация призвана дополнительно задокументировать все обстоятельства совершения мигрантами преступлений и правонарушений.
«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — сообщили приставы.
Съемка процесса выдворения мигрантов будет вестись как с помощью фотоаппаратов, звукотехнического и видеопроекционного оборудования, так и мобильных и портативных видеорегистраторов, а также стационарных IP-камер, добавили в ФССП.
Ранее мы сообщали, что Минобрнауки РФ согласилось ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов.