Партия «Единая Россия» обеспечила приоритетное право студенческих семей на жилье в общежитиях

Партией «Единая Россия» было обеспечено приоритетное право семей студентов на получение жилья в общежитиях. Закон, который был инициирован партией, приняла в третьем чтении Госдума. Он вступает в силу в сентябре текущего года.

«В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали», — сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, уже было открыто свыше 250 комнат для матерей с детьми. В ближайшие пять лет их число превысит 1 тыс. Также действует 922 центра единого окна по сопровождению семей студентов в вузах. Молодым матерям помогают перевестись на бюджет. В случае рождения ребенка учреждения оказывают финансовую поддержку.

«Это системная работа нашей партии с правительством по решению демографической задачи. Мы вместе создаем условия для молодых семей, и эта работа продолжится», — отметил депутат.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что в стране проживают свыше 50 тыс. семей студентов. Число вузов, которые предоставляют места в общежитиях для них, выросло на 13% по сравнению с 2025 годом, а число вузов, где обеспечены условия для присмотра и ухода за детьми, увеличилось в 3,5 раза.

«Мы будем поддерживать наши студенческие семьи и дальше, ведь со студенческой семьи начинается большая многодетная семья и крепкая, сильная Россия», — заявила зампред.

