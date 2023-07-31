Партию «Зеленые» ликвидировали в Белоруссии по решению суда

В Белоруссии по решению Верховного суда ликвидировали партию «Зеленые» после обращения минюста. Об этом пишет ТАСС 31 июля.

Согласно официальному сообщению, суд провел заседание еще 27 июля, и такое решение было принято в связи с тем, что БПЗ не соответствует новому закону о политических партиях. В частности, речь идет о недостаточном количестве партийцев.

При этом Минюст обратился в Верховный суд с предложением ликвидировать еще четыре партии в Белоруссии.

Напомним, что ранее российские военные рассказали о том, что им удалось уничтожить украинский Су-25. Подробности в материале.