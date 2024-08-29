Партнер ФБК Ашурков потратил 141 тыс. британской фирмы ради охоты за активами РФ

Британская фирма Sloane Services экс-топ-менеджера ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) Владимира Ашуркова потратила 141 тыс. фунтов стерлингов, или более 17 млн руб. Все ради поиска российских активов, которые можно подвести под западные санкции. Об этом сообщает канал RT .

Sloane Services учреждена Ашурковым в 2020 году после нескольких лет в Великобритании. Он также состоял в руководстве фирмы Zorge Partners. Обе организации таят свою основную работу под видом всевозможных консультаций для бизнеса. Однако под этой вуалью скрывается поиск активов РФ за рубежом, на которые можно надавить санкциями. Именно на этот счет проводятся консультации, к которым прибегают не только бизнесмены, но и правительства.

«Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения, и тех, кто держит их деньги. Ничто меньшее не повлияет на поведение российских властей», — писал Ашурков на своих страницах в соцсетях.

От Sloane Services Ашурков потратил не меньше 141 тыс. фунтов стерлингов. В распоряжении деньги были получены в долг. Задолженность компании увеличилась до 0,5 млн фунтов стерлингов, или более 60 млн рублей, и это при солидных доходах.

Специалист по санкционным режимам Лев Сокольщик отметил, что с начала СВО активы РФ за рубежом ищут группы при иностранных правительствах. Аналогичную работу могут проводить и частные структуры. С начала спецоперации такие услуги весьма востребованы в недружественных странах. Зарабатывают на этом и граждане России, сбежавшие из страны и признанные иностранными агентами.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер ФБК поселился в двухэтажном таунхаусе.

*включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента; организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ.