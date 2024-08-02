Топ-менеджер ФБК Волков поселился в двухэтажном таунхаусе за $1 млн

Топ-менеджер Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Леонид Волков** заселился в пригород Вильнюса в шикарный таунхаус за миллион долларов. Об этом RT узнал в ходе собственного расследования.

Вильнюс стал новым домом Леонида Волкова. Известно, что у него уже есть квартира в этом городе: ее стоимость оценивают в 125 тыс. евро. Теперь к списку иностранной недвижимости добавился шикарный таунхаус в пригороде. В оппозиционных кругах заговорили про коррупцию, которая на руку иностранным кураторам. В любой момент они смогут оказать давление и получить с таких махинаций больше выгоды.

О доме Волкова стало известно из репортажа Euronews. Там показали место следственных действий после нападения на топ-менеджера 14 марта. Внимательный просмотр карт, мониторинг рынка и аналитика позволили узнать стоимость и точный адрес. На панораме с 2022 года отчетливо видно коттедж с табличкой о продаже.

В то же время рядовые сотрудники ФБК теряют места и лишаются дохода. При том, что Леонид Волков - один из тех, кто имеет личные доходы внутри неправомерной структуры. А всех, кто задавал неудобные вопросы о финансах, оппозиционер просто блокировал.

«Это в целом характерный штрих российского несистемного оппозиционера. Навальный и его коллеги основную часть денег, которые им давали, тратили на собственные нужды, а не на реальную политическую деятельность», — сказал депутат Госдумы, член комиссии по противодействию иностранному вмешательству Олег Матвейчев.

Ранее сообщалось, что ФБК толкает россиян на преступления с помощью Telegram-бота для донатов.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ

**Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.