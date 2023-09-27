«Партнер стопроцентно вам изменяет»: выяснилось, как быстро испортить отношения

Наконец-то тот самый человек нашелся. Прощайте одинокие вечера, слезы в подушку и уныние, которое длилось годами. Сейчас с максимальной отдачей надо работать над отношениями — так думают новоиспеченные пары. И ошибаются.

Испортить отношения очень просто. Для этого нужно следовать вредным советам психолога Полины Токаревой. Она рассказала, как «надо» себя вести с партнером

«Для начала стоит вбить себе в голову, что вы недостаточно хороши для своего партнера. Потом начните его контролировать, потому что он стопроцентно вам изменяет», — заявила Токарева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, нужно обязательно критиковать семью и друзей своего партнера. Причем делать это надо как можно жестче, не стесняясь в выражениях.

«Обязательно интересуйтесь его прошлым, ковыряйтесь в нем и без конца ему это припоминайте. Дайте ему понять, что вы очень значимая персона. Заставьте его ревновать. Находите различные способы флиртовать с другими и оказывать другим знаки внимания», — добавила эксперт.

Требуйте от партнера невозможного, потому что вы себя не на помойке нашли, подчеркнула Токарева.

Следуя этим простым и очень вредным советам, можно с легкостью привести отношения к концу, чтобы снова всем рассказывать, что вас никто не любит, заключила собеседница издания.

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