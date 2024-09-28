Партпроект «Школа молодого политика» запустили в серпуховском Молодежном центре «Патриот»
Фото: [официальный сайт города Серпухова]
В Серпухове, на базе Молодежного центра «Патриот», запустили партпроект «Школа молодого политика». В пятницу, 27 сентября, прошло вводное занятие, сообщает пресс-служба администрации города Серпухова.
Проект ориентирован на школьников, которые хотят стать политиками или интересуются этой сферой.
С юными активистами пообщались депутаты Совета депутатов Серпухова Николай Пушкин, Надежда Еремина и руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.
Занятия для подростков будут проходить в последнюю пятницу каждого месяца.
В рамках занятий для ребят будут организовывать встречи с известными политиками. Также участников ждет экскурсия в Госдуму РФ.
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