Партпроект «Школа молодого политика» запустили в серпуховском Молодежном центре «Патриот»

В Серпухове, на базе Молодежного центра «Патриот», запустили партпроект «Школа молодого политика». В пятницу, 27 сентября, прошло вводное занятие, сообщает пресс-служба администрации города Серпухова.

Проект ориентирован на школьников, которые хотят стать политиками или интересуются этой сферой.

С юными активистами пообщались депутаты Совета депутатов Серпухова Николай Пушкин, Надежда Еремина и руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.

Занятия для подростков будут проходить в последнюю пятницу каждого месяца.

В рамках занятий для ребят будут организовывать встречи с известными политиками. Также участников ждет экскурсия в Госдуму РФ.

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