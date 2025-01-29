Парту Героя в честь лейтенанта Кузнецова открыли в гимназии Клина

Во втором отделении гимназии им. В.И. Танеева 28 января в торжественной обстановке открыли «Парту Героя», посвященную старшему лейтенанту Кузнецову Андрею Александровичу.

Андрей Александрович получил образование в школе, где теперь в его честь в рамках Всероссийского образовательного патриотического проекта партии «Единая Россия» открыта «Парта Героя». Коллектив учебного учреждения с особенной скорбью относится к гибели героя. На мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, родные лейтенанта, сотрудники лицея и учащиеся.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

«В церемонии открытия «Парты Героя» приняли участие родители Андрея — Александр Федорович и Ольга Васильевна, которым мы бесконечно благодарны за воспитание сына, настоящего Героя, патриота и верного, самоотверженного защитника своей страны», — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Мужчины из рода Кузнецовых не в одном поколении имеют отношение к военной сфере. Сам Андрей, его отец, дед и прадед в разные исторические периоды посвятили свою жизнь защите Родины. Так, старшие родственники прошли через сражения Финской и Великой Отечественной войн. Андрей Александрович выполнял боевые задания в Грозном. Он погиб в возрасте 24 лет 28 января 2000 года — ровно 25 лет назад. Будучи офицером, он спасал своего раненого товарища. Однако пуля снайпера оказалась роковой. Герой был посмертно награжден Орденом Мужества.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

«Он стал примером для нынешних молодых ребят, защищающих Родину на ее южных рубежах…» — высказала мнение глава округа Алена Сокольская.

В завершении мероприятия все присутствующие гости посетили музей Памяти, который недавно открылся после ремонта. В нем увековечены имена всех клинчан, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что из Клина на новые территории РФ отправился очередной гуманитарный конвой.