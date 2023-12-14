Пасечник отреагировал на ответ Путина по поводу визита в Луганск

Леонид Пасечник во время общения с главой РФ пригласил его в Луганск, на что получил предварительное согласие. Такой ответ обрадовал главу нового российского региона, что он прокомментировал позже, пишет РИА Новости.

«Его приезд станет огромным событием для всех жителей Луганской Народной Республики. Потому что каждый из них уважает Владимира Владимировича как настоящего патриота и лидера огромной страны. Мы благодарны ему за то, что сегодня живем в родной России, у себя дома», — написал в соцсети Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что в республике есть что показать Владимиру Путину, ведь со времени освобождения территории был сделан серьезный шаг в развитии разных сфер, например, сельского хозяйства и промышленности. Такие положительные изменения произошли после включения региона в состав РФ.

Напомним, российский президент ответил на множество вопросов в ходе пресс-конференции и прямой линии с жителями страны. Например, он рассказал, будет ли продлена семейная ипотека в России.