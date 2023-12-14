Путин пообещал подумать о продлении семейной ипотеки в России

На итоговой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заметил вопрос на одном из больших экранов в зале о действии семейной ипотеки в России и решил на него ответить.

По словам главы государства, кабмин будет рассматривать действие семейной ипотеки в нашей стране, но есть несколько моментов, один из которых – реальные возможности федерального бюджета.

Но завершил ответ на вопрос президент тем, что, в любом случае власти должны думать на этим именно в сторону продления семейной ипотеки. Для этого правительству поручат подготовить предложения. Пока на данный момент известно, что действие семейной ипотеки должно было завершиться 1 июля 2024 года.