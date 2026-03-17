Верующим россиянам объяснили разницу между памятником и крестом на могиле

В православии существуют строгие правила поминовения усопших, которые важно соблюдать каждому верующему, пишет «Царьград». Священники напоминают: память об умерших лучше всего выражать через искреннюю молитву, а не через шумные застолья или обильные возлияния на кладбище.

Священнослужители не советуют заказывать слишком дорогие памятники для усопшего. В первую годовщину смерти принято устанавливать простой деревянный крест без фотографии. Спустя время его можно заменить на надгробие из гранита, но старый крест нельзя выбрасывать в мусор — его следует сжечь или отнести в храм.

В целом, как отметил в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Владислав Береговой, в России растет число православных, которые выбирают для захоронения близких традиционные деревянные кресты вместо гранитных памятников.

Священнослужитель объяснил это явление возвращением к христианским истокам. По его словам, крест — это символ освящения жизни и смерти, его внешний вид не менялся со времен распятия Христа.

«Памятники над могилами христиан — это рудимент атеистической эпохи, когда заявить о своей вере означало подписать себе смертный приговор. Или, как минимум, увольнение с работы или отчисление из ВУЗа», — отметил Береговой.

Отец Владислав подытожил, что преобладание крестов над прямоугольными плитами на кладбищах сегодня говорит о росте числа православных в России.

