Пашинян заявил, что ААЦ захвачена антихристианскими силами

В ходе разногласий с Армянской апостольской церковью (ААЦ) премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ряд высокопоставленных деятелей ААЦ, включая католикоса Гарегина II, демонстрируют «отсутствие связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением. Об этом глава армянского правительства сообщил через свою страницу в социальной сети.

Пашинян утверждает, что Первопрестольный Эчмиадзин, являющийся духовным и административным центром ААЦ, «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден».

Помимо этого, Пашинян обвинил в «отсутствии связей» с Иисусом Христом архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба», и главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна, которые были задержаны в конце июня по обвинению в призывах к насильственному захвату власти.

Ранее сообщалось, что Пашинян пригрозил сотрудникам «Электросетей» Карапетяна увольнением.