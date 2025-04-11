Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище

На Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье состоялась церемония похорон музыканта Паши Техника. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

На Николо-Архангельском кладбище в Московской области состоялись похороны рэпера Паши Техника. В тот момент, когда гроб опускали в могилу, раздались аплодисменты его многочисленных поклонников, которые приехали для того, чтобы проводить своего кумира в последний путь.

После похорон на могильном холмике была установлена фотография артиста. Его родственники, близкие и фанаты возложили к могиле большое количество красных гвоздик.

Ранее сообщалось, что на кладбище перед церемонией похорон собралось порядка 500 человек. Гроб с телом Техника на кладбище встретила большая толпа людей.