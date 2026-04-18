Пасмурная погода сохранится в Московском регионе 18 апреля

В столичном регионе в субботу ожидается неустойчивая погода с облачностью и периодическими дождями, местами умеренными, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве днем температура воздуха составит +8…+15 градусов. Ночью похолодает до +1.

В Московской области в течение дня прогнозируется +7…+12 градусов, в ночные часы возможно снижение до –1.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 746–747 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что в Московской области напомнили, как защититься от клещей в преддверии субботников.