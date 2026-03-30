Паспорт, пенсия, работа: как в Тюменской области помогают тем, кто потерял крышу над головой

В 2025 году в Тюменской области почти 500 человек, оказавшихся без определенного места жительства, смогли получить временное убежище в специализированных учреждениях. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В ведомстве пояснили, что за время нахождения в таких учреждениях бездомным помогают восстанавливать утраченные документы, оформлять пенсию, подтверждать инвалидность, находить работу, а также определяться в стационарные организации соцобслуживания с учетом состояния здоровья. Кроме того, им оказывают содействие в получении необходимой медицинской помощи.

Как получить помощь

Для того чтобы получить временное место пребывания, нужен минимальный пакет документов: личное заявление, паспорт (если он есть), а также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к социальному обслуживанию. При этом само заключение помогают оформить сотрудники соцслужбы совместно с закрепленной медицинской организацией. Если у человека выявляют заболевания, которые препятствуют нахождению в учреждении соцобслуживания (в том числе социально опасные), его направляют на лечение в профильные медучреждения.

Цифры и результаты

Всего в 2025 году услуги организаций социального обслуживания (с учетом повторных обращений) получили 2 435 человек. Среди них:

· 118 бездомным помогли оформить документы, удостоверяющие личность; · 433 человека направлены на медицинский осмотр; · 33 человека трудоустроены.

Выявляют лиц без определенного места жительства органы соцзащиты совместно с полицией. Регулярно проводятся проверки мест скопления бездомных, а также тех, кто занимается бродяжничеством и попрошайничеством.

«Социальный экспресс» и помощь на местах

Для профилактики бродяжничества в Тюмени работает служба «Социальный экспресс». По обращениям граждан или организаций, а также по утвержденному графику, она выезжает по адресам, где могут находиться бездомные. В рейдах участвуют сотрудники полиции и медработники. В ходе таких выездов специалисты выявляют нуждающихся, выясняют причины бродяжничества и определяют, какие меры социальной поддержки необходимы для адаптации. Кроме того, социальное сопровождение бездомных обеспечивают комплексные центры социального обслуживания в каждом муниципальном образовании области.

Таким образом, в регионе выстроена системная работа по возвращению людей, оказавшихся на улице, к нормальной жизни — с документами, жильем, работой и медицинской помощью.

