«Паспорт за пару тысяч»: в Москве раскрыли подпольную «фабрику» по легализации мигрантов

В Москве ликвидирована масштабная преступная группировка, которая годами ставила на поток незаконную легализацию мигрантов. Подпольный конвейер по изготовлению фиктивных документов обслужил десятки тысяч иностранцев. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области завершили операцию против одного из крупнейших каналов незаконной миграции. В результате задержаны 12 предполагаемых участников схемы, им грозит обвинение в организации незаконной миграции. По данным следствия, группа действовала как слаженный механизм, производя поддельные трудовые договоры и патенты для иностранных граждан. Через этот канал были легализованы 53 197 человек, желавших получить законное право на работу и проживание в России без прохождения официальных процедур.

Все фиктивно оформленные мигранты уже установлены. Теперь вместо легального статуса их ожидает принудительное выдворение за пределы страны.

Ранее стало известно, что к 2050 году русских в России может остаться не более 90 млн.